Una voragine si è aperta nel centro della città, chiudendo temporaneamente un tratto di via Lamarmora. L'incidente si è verificato tra via Lamarmora e viale XXI aprile, nei pressi di una clinica. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico, e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Nessuna persona è rimasta ferita nell'evento.

L'area transennata dalla polizia locale. Iniziati gli interventi di riparazione Una nuova voragine si è aperta ancora sulle strade del capoluogo. E' accaduto in centro, questa volta tra via Lamarmora e viale XXI aprile, all'altezza della curva nei pressi della clinica San Marco. Per scongiurare rischi per auto in transito e pedoni è intervenuta una pattuglia della polizia locale per transennare l'area in attesa dei lavori di riparazione. La buca intanto si è riempita rapidamente di acqua proveniente dalle tubature sottostanti. Gli operai hanno poi avviato gli interventi di riparazione delle tubature e di ripristino dell'asfalto crollato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Si apre una voragine in centro: chiuso un tratto di via Lamarmora

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