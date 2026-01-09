Si apre una voragine in via Roma caos e traffico in centro

Una voragine si è aperta in via Roma, causando disagi e congestione nel centro città. Quello che inizialmente sembrava una semplice buca si è improvvisamente ampliato, rendendo necessarie immediati interventi di sicurezza e riparazione. La situazione ha temporaneamente compromesso la viabilità, richiedendo attenzione e cautela agli automobilisti e ai pedoni nelle vicinanze.

Inizialmente sembrava una piccola buca stradale ma, nel giro di qualche minuto, l'asfalto ha ceduto e si è trasformata in una voragine. È successo questa mattina (venerdì 9 gennaio) in via Roma, all'altezza di via Cavour. Alcuni volontari della Protezione civile, dopo aver allertato il 112, hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Si apre una voragine in strada, traffico in tilt Leggi anche: Si apre una voragine in strada, traffico in tilt Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il maltempo lascia il segno e sulle strade di Roma si aprono voragini come crateri; Voragine in via Campansi. Cede l’asfalto, strada chiusa; Via Roma, l’asfalto cede per una perdita d’acqua: cittadini sul piede di guerra; Voragine in via Settecamini, strada interdetta al traffico dal civico 38. Pigneto, si apre una voragine: strada chiusa al traffico - Un’improvvisa voragine si è aperta questa mattina su via Romanello da Forlì, al Pigneto, nel tratto compreso tra via Braccio da Montone e via Conte di Carmagnola. romatoday.it La consapevolezza arriva quasi sempre all'improvviso, e fa male, barcolli, vacilli, ti si apre una voragine sotto ai piedi. Ma, immediatamente dopo, ti permette di ridare la giusta posizione alle cose, ti dona una prospettiva altra rispetto a quella delle aspettative n - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.