A Venezia, l’artista di origini iraniane presenta “Do U Dare!”, un progetto cinematografico che affronta temi legati alla libertà di espressione. La mostra si concentra su immagini e messaggi che denunciano le ingiustizie e le repressioni, utilizzando l’arte come mezzo di protesta. La presentazione si svolge nella città lagunare e include installazioni e opere visive legate al progetto.

Un ritorno attesissimo che porta in laguna una delle riflessioni più urgenti e disturbanti del nostro tempo: il bisogno ossessivo di essere visti. Al centro della trilogia c’è la storia di Nasim Aghdam, giovane donna di origini iraniane che il 3 aprile 2018 fece irruzione nella sede di YouTube a San Bruno, in California, ferendo tre persone prima di togliersi la vita. Un fatto di cronaca feroce che è un cortocircuito culturale che affonda le radici nell’esperienza migratoria - nata in Iran, di fede bahá’í, Nasim è costretta a fuggire da bambina negli Stati Uniti per sottrarsi alle persecuzioni - e si sviluppa nella solitudine di un sobborgo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shirin Neshat torna a Venezia con una nuova opera di denuncia: «L’arte è lo strumento per esprimere la mia rabbia contro ogni forma di potere»

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