Shirin Neshat, artista iraniana nota per le sue opere visive, debutta al teatro con la regia di «Orfeo ed Euridice» al Teatro Regio di Parma. In questa nuova interpretazione, affronta temi di amore, perdita e fragilità, collegando il mito alle sfide contemporanee, inclusi gli eventi in Iran. Un progetto che unisce arte e riflessione, offrendo uno sguardo profondo e sobrio su temi universali e attuali.

Da anni, l’artista di origine iraniana lavora attraversando linguaggi diversi, dalle arti visive al cinema, con un’estetica potente e immediatamente riconoscibile. Lo ha fatto anche dirigendo Orfeo ed Euridice - azione teatrale per musica in tre atti composta intorno al mito di Orfeo da Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri de’ Calzabigi che apre La Stagione d’Opera del Teatro Regio di Parma - in cui trasforma un capolavoro del Settecento in una storia profondamente attuale che parla di perdita e responsabilità emotiva. «Mi è sembrata la storia giusta», racconta Neshat, «perché parla dell’amore nel momento della crisi esistenziale: dopo una rottura, dopo una perdita irreversibile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shirin Neshat, l'artista iraniana debutta a teatro: «Orfeo siamo noi, dopo una perdita irreversibile»

