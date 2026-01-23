La regista iraniana Shirin Neshat sarà ospite a Parma, portando la sua riflessione sulle recenti proteste in Iran. Con la sua arte, Neshat continua a esplorare le tensioni e le sfide del suo paese, sottolineando come le manifestazioni di protesta persistano nel perseguire un cambiamento. La sua presenza offre un’occasione per approfondire le dinamiche sociali e politiche che coinvolgono l’Iran e il ruolo dell’arte come strumento di denuncia.

È tra le voci più influenti del panorama contemporaneo ed è proprio attraverso la sua arte che ha rivela ancora le pieghe più oscure e luminose del suo tempo. Shirin Neshat, celebre artista iraniana di arte visiva, fotografa e regista, nel 2009 vincitrice del Leone d’argento per la miglior regia al 66° Festival di Venezia con il suo lungometraggio ‘ Donne senza uomini ‘, con le immagini ha raccontato (e continua a descrivere) le trasformazioni luminose e le gabbie oppressive, la libertà e la tirannia, i silenzi e le urla. Ospite a Parma di ‘Mi Prendo il Mondo’, l’evento culturale ideato dal Salone del Libro di Torino che mette al centro le giovani generazioni, ha firmato la regia di ‘Orfeo ed Euridice’ per il Teatro Regio, da questa sera in scena (23 gennaio) e in replica domenica 25, giovedì 26 e sabato 31 gennaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la regista Shirin Neshat a Parma: “Le proteste continueranno a perseguitare il regime”

