Nella notte dello sport, il giocatore di 30 anni ottiene una valutazione di 30 e lode, mentre la squadra di OKC mantiene la testa della classifica. Jokic si impone contro Golden State con una prestazione dominante, e Boston conquista una vittoria. Gilgeous-Alexander si distingue nel successo contro New York, sfiorando la tripla doppia. Altre partite si concludono con vittorie di diverse formazioni.

Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic continuano a sfidarsi a distanza nella corsa all'mvp: il canadese segna 30 punti nel successo di OKC su New York, coi campioni in carica che mantengono la vetta a Ovest, mentre il serbo sfiora l'ennesima tripla doppia dominando i Warriors, coi Nuggets che restano in scia dei Lakers terzi. Sono i soliti noti a prendersi la copertina della notte Nba, che vede diverse vittorie larghissime come quella di Toronto su Orlando, di Portland su Washington e di Houston su New Orleans. Boston si assicura un posto nei playoff battendo Charlotte grazie a Tatum e Pritchard, mentre Miami viene sorpresa da Indiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Shai 30 e lode! E OKC resta in vetta. Jokic domina Golden State, Boston c'è

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