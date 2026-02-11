Gravi violazioni ambientali | sequestrato il parco acquatico Etnaland
La Procura di Catania ha sequestrato il parco acquatico Etnaland a Belpasso. L’operazione arriva dopo un’indagine su gravi violazioni ambientali che ha portato alla chiusura temporanea della struttura. I dettagli sull’accaduto non sono ancora del tutto chiari, ma l’intervento dimostra come le autorità siano ferme nel tutelare l’ambiente.
Si è conclusa ieri un'attività di indagine in materia ambientale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha portato al sequestro del parco acquatico Etnaland, situato a Belpasso. L'operazione rientra in un'inchiesta su presunte gravi violazioni di natura ambientale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
