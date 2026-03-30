Da Tajani a Crosetto ai ministri non piace l' idea del voto anticipato

Dopo il referendum, le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo hanno chiarito che al momento non si considera l'ipotesi di elezioni anticipate. Il vicepremier e altri ministri hanno espresso chiaramente che non è in programma nessuna consultazione elettorale prima della scadenza naturale. La discussione sull’eventualità di un voto anticipato non è al centro delle attuali priorità politiche.

AGI - Dopo il referendum "nessuno pensa a elezioni anticipate ": il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in video collegamento con il 'Forum della Cucina italiana' in corso a Manduria, chiude all'ipotesi delle urne dopo la sconfitta del fronte del sì alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Il centrodestra si interroga sulle prossime mosse, la tentazione del voto resta sullo sfondo, al momento nell'esecutivo si punta ad andare avanti con una nuova agenda. Avanti con la riforma elettorale. Il primo punto riguarda la riforma della legge elettorale, il cui iter partirà domani in Commissione Affari costituzionali della Camera, con l'abbinamento di tutte le proposte in materia presentate e con ogni probabilità l'avvio di un ciclo di audizioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Da Tajani a Crosetto, ai ministri non piace l'idea del voto anticipato Articoli correlati Iran, comunicazioni dei ministri Tajani e CrosettoROMA - Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 10, nell’aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del vice presidente del consiglio e Ministro... Crosetto frena Meloni: il ministro della Difesa dice no al voto anticipatoDopo la batosta del referendum Giorgia Meloni spinge per il voto anticipato, ma i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono contrari. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da Tajani a Crosetto ai ministri non... Temi più discussi: La delusione di Giorgia Meloni e la cena con Tajani e Salvini: l'ombra delle elezioni anticipate dopo il referendum; Meloni, il segnale a Trump: missione in Iran solo con l'Onu e nessun intervento militare; Fratelli di Crozza | Puntata 27 marzo 2026; Pizzaballa, le reazioni: Tajani: Inaccettabile. Emmanuel Macron: Pieno sostegno al Cardinale, garantire libertà di culto. Crosetto: Bloccato a Dubai per mia scelta. Avrò sbagliato come ministro, chiedo scusa. Scontro Conte-TajaniIl ministro della Difesa ammette l’errore per il viaggio negli Emirati, il ministro degli Esteri comunica della task force per gli italiani nella ... ilfoglio.it Iran, l’audizione di Tajani e Crosetto: La crisi minaccia la nostra sicurezza. La linea politica è quella della Ue, Italia non isolataI due ministri hanno spiegato le dinamiche di crisi degli ultimi giorni, riferendo che dai Paesi del Golfo sono arrivate richieste di aiuto: La guerra commerciale arriva dove non arrivano i missili ... ilgiornale.it A una settimana dalla sconfitta al Referendum sulla Giustizia, i due vicepremier, Tajani e Salvini, escludono le urne. La guida del Carroccio ha convocato per le ore 15 di oggi i maggiorenti del partito nella sede di via Bellerio, a Milano - facebook.com facebook A una settimana dalla sconfitta al Referendum sulla Giustizia, i due vicepremier, Tajani e Salvini, escludono le urne. La guida del Carroccio ha convocato per le ore 15 di oggi i maggiorenti del partito nella sede di via Bellerio, a Milano x.com