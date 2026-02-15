Verona silenzio stampa dopo il ko col Parma | cosa ha scatenato la rabbia degli scaligeri

Verona, il club decide di mantenere il silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma, causata da una prestazione deludente che ha alimentato l’insoddisfazione dei tifosi. La squadra non rilascia dichiarazioni ufficiali e evita confronti con i media, mentre i giocatori preferiscono restare in silenzio anche nelle interviste post-partita. La decisione arriva in un momento in cui la rabbia degli scaligeri si fa sentire, soprattutto tra i sostenitori che chiedono risposte chiare.

In campo e oltre i confini del terreno di gioco, la serata al Tardini ha evidenziato una situazione tesa e una reazione di chiusura comunicativa da parte della squadra ospite, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L'analisi degli eventi resta concentrata sui contenuti del match, sulle decisioni arbitrali e sulle conseguenze immediate per il Verona. Al termine della sfida persa 2-1 contro il Parma, l'Hellas Verona ha optato per una linea di silenzio stampa totale, una scelta maturata per esprimere dissenso verso l'arbitraggio. Nessun tesserato ha preso luogo nelle interviste post-gara, né in sala stampa né davanti alle telecamere, evitando commenti ufficiali sull'operato dell'arbitro Luca Pairetto e sulle dinamiche del match.

Il Verona ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali dopo aver perso contro il Parma, perché i giocatori si sono arrabbiati con l'arbitro per alcune decisioni discutibili durante la partita.

