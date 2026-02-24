Presa Diretta a Borgo Mezzanone il ghetto più grande d' Europa dove i braccianti sono nelle mani di pochi predatori

La presenza di un grande insediamento informale a Borgo Mezzanone, luogo frequentato da braccianti sfruttati, deriva dalla mancanza di alternative lavorative. Durante una puntata di Presa Diretta, le telecamere di Rai 3 hanno mostrato come alcuni predatori controllano i lavoratori, spesso costretti a operare in condizioni precarie. La trasmissione ha evidenziato le false identità e le evasioni fiscali che alimentano questo sistema. La situazione rimane critica e irrisolta nel cuore del Sud Italia.

Il servizio andato in onda su Rai 3 domenica 22 febbraio. Ai microfoni dell'inviato del programma Giovanni Tarantella, segretario generale della Flai Cgil Foggia Qui dimorano persone invisibili e sconosciuti al fisco, perché irregolari. “È la terribile piaga del lavoro nero, di cui una piccola frazione del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia, è diventata un simbolo. Lo capisci già dalla strada che fai per arrivare al ghetto di Borgo Mezzanone che stai per entrare in un mondo parallelo. Quei 3.000 braccianti, che diventano 5.000 nei momenti di picco della raccolta, vivono in condizioni disumane. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Fiamme sulla 'pista': a fuoco baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone Foresteria per 324 braccianti nell'ex Cara di Borgo Mezzanone, pronti i fondi: "Obiettivo zero ghetti"La Giunta regionale ha approvato il progetto di riconversione dell’ex Cara di Borgo Mezzanone in una foresteria destinata a 324 braccianti agricoli.