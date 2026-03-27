La Flai Cgil di Brindisi parteciperà a due manifestazioni nazionali a Roma sabato 28 marzo. Le proteste sono state indette per evidenziare le crescenti disuguaglianze nel mondo, le guerre e le ingiustizie sociali che colpiscono varie categorie di persone. La partecipazione della sigla sindacale si inserisce in un'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi.

Due pullman e circa cento partecipanti verso le manifestazioni nazionali del 28 marzo: lavoro, pace e diritti al centro della mobilitazione Dal capoluogo adriatico partiranno due pullman con circa cento persone tra lavoratrici, lavoratori, delegati sindacali e rappresentanti della Comunità africana. La partenza è fissata alle 3 da viale Palmiro Togliatti a Brindisi, in un viaggio che rappresenta non solo una mobilitazione logistica, ma soprattutto un segnale politico forte e chiaro. Le due manifestazioni, “No Kings” e la “Marcia degli Invisibili”, pur nella loro specificità, condividono una visione comune: rimettere al centro il valore del lavoro, la dignità delle persone e la necessità di costruire un modello sociale più equo e inclusivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La marcia degli invisibili: Flai Cgil Brindisi a Roma contro guerre e disuguaglianze

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