Nel fine settimana il settore giovanile dell'Inter ha affrontato le squadre lombarde con risultati contrastanti. La squadra Under 15 ha perso contro l’Atalanta, mentre l’Under 16 ha pareggiato, sempre contro gli avversari nerazzurri. Durante le partite, Solivellas ha subito una sconfitta di misura, mentre Dellafiore ha ottenuto un punto in classifica.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, l’Atalanta vince la doppia sfida fra Under 15 e 16: Solivellas perde di misura, solo Dellafiore guadagna un punto. I risultati e la classifica aggiornata dopo l’ultima giornata. Nel weekend che ha visto alcuni nerazzurri impegnati in nazionale, il Settore Giovanile Inter non ha portato buone notizie dalle partite delle Under. L’Atalanta ha avuto la meglio nella doppia sfida fra Under 15 e 16, ecco di seguito i risultati e la situazione in classifica aggiornata. L’Under 15 di mister Solivellas ha perso in trasferta per 1-0 la gara di alta classifica contro l’Atalanta: con questo risultato l’Inter resta al quarto posto del girone ma occhio alle inseguitrici, Udinese e Padova tenteranno il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, weekend amaro contro gli altri nerazzurri della Lombardia: perde Solivellas, pareggia Dellafiore. I risultati

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