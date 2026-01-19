Settore Giovanile Inter cade Solivellas ma ci pensa Dellafiore | Handanovic non sbaglia in Trentino I risultati del weekend

Nel weekend del 18 gennaio, il settore giovanile dell’Inter ha registrato due successi e una sconfitta. L’Under 15 ha subito una battuta d’arresto in casa, mentre le squadre U16 e U17 hanno ottenuto risultati positivi. In particolare, l’Under 17 ha mostrato una buona performance, confermando l’andamento della stagione. Il focus rimane sulla crescita dei giovani talenti, con attenzione ai dettagli e al percorso di sviluppo del club.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, 2 vittorie e una sconfitta il recap del weekend del 1801: L’Under 15 perde in casa, l’U16 vince così come l’U17. I risultati validi per la quindicesima giornata di campionato. Un weekend ricco di gol quello del Settore Giovanile Inter: le tre Under seguite (15, 16 e 17) hanno portato insieme ben 8 reti a referto e subite 5. Risultato negativo per l’Under 15 di Solivellas, vittorie per Dellafiore e Handanovic. Ecco di seguito i risultati del weekend validi per la quindicesima giornata di campionato. Come detto una sconfitta per 2-1 in casa per l’Inter Under 15 che si fa sorprendere dal Cagliari: i nerazzurri mantengono il terzo posto a quota 24 punti ma si accorcia il distacco dalle concorrenti, Udinese e Cagliari recuperano terreno. 🔗 Leggi su Internews24.com

