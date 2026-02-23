Settore Giovanile Inter 1 punto per Solivellas ma vincono Dellafiore e Handanovic | il recap del weekend

Dellafiore e Handanovic hanno conquistato i tre punti nelle rispettive partite, mentre Solivellas ha ottenuto solo un pareggio. La causa di questi risultati deriva dalle prestazioni sul campo e dalle scelte tattiche dei giovani calciatori. Durante il fine settimana, le squadre del settore giovanile dell’Inter hanno dimostrato determinazione, portando a casa risultati importanti. La classifica si aggiorna, riflettendo l’andamento delle ultime partite e la crescita dei talenti emergenti.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, Dellafiore e Handanovic non si fermano e portano a casa i 3 punti, un pari per Solivellas: i risultati e la classifica aggiornata dopo la 18esima giornata. Le ultime. Weekend positivo quello del Settore Giovanile Inter che resta imbattuto nelle tre gare disputate da Under 15, 16 e 17. Un pari per i più piccoli, vittorie invece per le restanti due squadre. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la classifica aggiornata. Solo un punto per Solivellas che non va oltre l'1-1 in trasferta con il Mantova, i nerazzurri sono ora al quarto posto e battagliano con il Cagliari per il terzo posto.