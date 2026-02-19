Dopo una parentesi mite tornano il vento e le piogge ma il fine settimana sarà baciato dal sole

Il vento e le piogge tornano in Sicilia a causa di una nuova perturbazione che si avvicina. Dopo giorni di tempo tranquillo e temperature miti, le previsioni indicano un cambio di scenario già da questa sera, giovedì 19 febbraio. La perturbazione porta con sé rovesci e raffiche di vento, che colpiranno soprattutto le zone costiere. Il fine settimana, però, dovrebbe regalare giornate soleggiate e temperature più alte. I meteorologi continuano a monitorare la situazione per aggiornare sulla durata degli effetti.

Le previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni. Instabilità oggi e domani, prima di un sabato e di una domenica più sereni Dopo una breve parentesi di tempo stabile mite, già da stasera (giovedì 19 febbraio) è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione in Sicilia. Ma il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, nelle sue previsioni per gli ultimi giorni di questa settimana apre ad uno spiraglio per il weekend senza piogge. “Sulla Sicilia il tempo si presenta stabile e temporaneamente più mite: l’arrivo di correnti meridionali sta infatti favorendo un deciso rialzo termico, con punte anche oltre i 20 gradi lungo la fascia tirrenica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Aria mite dall’Atlantico e anticiclone dall’Africa per una settimana tra sole e clima mite: le previsioniDurante la seconda settimana di gennaio, il clima si stabilizzerà grazie a un’aria mite proveniente dall’Atlantico e a un anticiclone dall’Africa.

Domenica di sole, ma in settimana tornano piogge (e neve) tra novarese e VcoDomenica di sole, ma le previsioni indicano che tra Novarese e Vco arriveranno piogge e neve, causando disagi ai pendolari.

