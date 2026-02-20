Pericolo valanghe la Protezione civile dirama l' allerta gialla

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio valanghe, a causa di condizioni meteo in rapido peggioramento. La neve fresca e le temperature in calo aumentano il pericolo, in particolare sopra i 1900 metri. L’allerta resta in vigore fino alle 12 di lunedì, coinvolgendo tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia. Gli escursionisti sono invitati a prestare attenzione e a evitare i percorsi più rischiosi. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Fino alle 12 di lunedì il pericolo sarà "marcato" e "forte" in base all'altitudine in tutto il Friuli Venezia Giulia. Le escursioni sono vivamente sconsigliate Non è da sottovalutare il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile. Il pericolo, fino alle 12 di lunedì, sarà “marcato” (grado 3) su tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia, e “forte” (grado 4) oltre i 1900 metri di altitudine. Alcune valanghe potrebbero anche interessare le vie di comunicazione sopra i 1000 metri. “Nelle ultime ore — ha comunicato la Protezione civile — il flusso umido da nord-est legato al fronte occluso ha continuato a interessare la regione, determinando gli effetti più rilevanti sulle Alpi Giulie, dove sta continuando a nevicare tra il debole e il moderato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Nuova ondata di maltempo, la protezione civile dirama l'allerta gialla

Leggi anche: Temporali e venti di burrasca: la Protezione civile dirama l'allerta "gialla"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.