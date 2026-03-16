Raffiche oltre i 70 chilometri orari | scatta l' allerta gialla sulla costa romagnola

Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sulla costa romagnola è stata dichiarata un’allerta gialla per vento nel comune di Ravenna. Le raffiche di vento superano i 70 chilometri orari, portando a un allarme temporaneo per la zona. La protezione civile ha emesso il provvedimento, che resterà in vigore per tutta la giornata.

Allerta gialla per vento anche nel Ravennate, dove sono previsti "rinforzi del vento da nord-est fino a burrasca moderata" Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 30, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Dalla serata di martedì, si legge nel bollettino meteo, "sulla fascia costiera sono previsti rinforzi del vento da nord-est fino a burrasca moderata (62-74 kmh), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo e sottocosta non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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