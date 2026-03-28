Pasqua 2026 tutti gli eventi religiosi | si parte con la Domenica delle Palme il 29 marzo

Il calendario delle celebrazioni religiose per la Pasqua 2026 inizia con la Domenica delle Palme, il 29 marzo. Le date delle principali funzioni e processioni sono state ufficialmente annunciate dalle autorità ecclesiastiche. Durante la settimana santa si svolgeranno diverse liturgie e processioni che coinvolgono diverse comunità, con date e orari stabiliti e comunicati ufficialmente.

“Ci è data la grazia di una nuova Settimana Santa, in cui seguire il Signore lungo le strade della Città, partecipare alla Cena, sostare nell’Orto, salire alla Croce, testimoni del dono che egli fa di sé" "La notizia più sconcertante della nostra fede forse non è che è risorto, ma che è morto: fino all’abisso dell’assenza arriva il mistero dell’Incarnazione. Solo così la Pasqua può raggiungerci nelle nostre lontananze, prenderci per mano e farci partecipi della Sua vita. Una vita che ci aiuta a rimettere ordine, liberando dalla superficialità, dal fascino dell’effimero e dall’idolatria delle cose”: lo ha affermato l’arcivescovo Ivan Maffeis... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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