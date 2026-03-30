Settimana Santa con pioggia e vento nell’Agrigentino | spiragli di sole solo a Pasqua

Nell’Agrigentino, la Settimana Santa è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e vento che hanno interessato la regione fin da martedì. Le temperature sono diminuite sensibilmente, riducendo le possibilità di tempo soleggiato. Solo nella giornata di Pasqua si sono registrati sprazzi di sole, mentre il maltempo ha continuato a influenzare le attività e le manifestazioni tradizionali.

Temperature in calo, rovesci e instabilità per più giorni. Poi un graduale ritorno alla stabilità nel weekend Una Settimana Santa all’insegna dell’instabilità con piogge, vento e un deciso calo delle temperature già a partire da martedì. Anche il territorio di Agrigento sarà coinvolto dal fronte freddo in arrivo dal Nord Europa che darà il via a una fase perturbata destinata a durare diversi giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com le precipitazioni, a tratti anche a carattere di rovescio, interesseranno il territorio tra martedì e venerdì inserendosi in un quadro dominato da un vortice depressionario sul Sud Italia. Le temperature scenderanno sensibilmente con valori massimi che difficilmente supereranno i 13 gradi riportando condizioni più invernali che primaverili. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Settimana Santa con pioggia e vento nell’Agrigentino: spiragli di sole solo a Pasqua Articoli correlati Leggi anche: Maltempo verso Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia e freddo nelle previsioni meteo per la settimana Santa Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera...