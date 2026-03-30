Settimana santa con maltempo e forte vento | meteo migliora nel weekend di Pasqua

Durante questa settimana santa, le previsioni indicano maltempo e venti forti in diverse regioni, con condizioni che peggioreranno nel fine settimana di Pasqua. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si sta avvicinando e porterà piogge e rovesci a partire dalle aree settentrionali della regione. La situazione meteorologica è attesa a migliorare nel weekend pasquale.

Dall’inizio del lungo weekend pasquale il vortice inizierà finalmente ad allontanarsi verso i Balcani e da ovest comincerà gradualmente ad avanzare un promontorio anticiclonico BRINDISI - Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sulla Puglia, con il ritorno di piogge e rovesci a partire dalle zone settentrionali. Martedì si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornata molto instabile sulla nostra regione, con piogge e temporali anche forti. Il maltempo proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì, anche in forma intensa, seppur con quota neve in rialzo, per poi attenuarsi gradualmente nel corso di venerdì. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Settimana santa con maltempo e forte vento: meteo migliora nel weekend di Pasqua Articoli correlati Leggi anche: Meteo, ancora maltempo a Palermo: weekend di pioggia e forte vento con temperature in calo Torna il maltempo sull'Abruzzo con nevicate a quote basse e vento forte: le previsioni per la settimana che precede PasquaAllerta meteo per la giornata di martedì 31 marzo e fino a Venerdì Santo ci saranno pioggie e temperature rigide, come dicono gli esperti di 3bmeteo...