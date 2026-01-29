Meteo ancora maltempo a Palermo | weekend di pioggia e forte vento con temperature in calo

Il maltempo continua a colpire Palermo e la Sicilia. Per tutto il weekend ci saranno pioggia e vento forte, con temperature che scendono. Gli esperti di 3Bmeteo.com confermano che il tempo rimane instabile a causa di fronti atlantici e depressioni che portano vento intenso e condizioni difficili.

Tempo ancora instabile in Sicilia. Queste le previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com. "Il tempo resta perturbato per l'arrivo in successione di fronti atlantici associati a insidiose depressioni che si accompagneranno a venti molto forti", spiega il meteorologo Carlo Migliore.

