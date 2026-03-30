Torna il maltempo sull' Abruzzo con nevicate a quote basse e vento forte | le previsioni per la settimana che precede Pasqua

Il maltempo torna sull'Abruzzo con nevicate a quote basse e vento forte, secondo le previsioni del Centro funzionale d'Abruzzo. Per martedì 31 marzo è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda la giornata, con effetti che si protrarranno nelle prime ore e durante la giornata successiva. La settimana che precede Pasqua si presenta quindi caratterizzata da maltempo e intensi fenomeni atmosferici.

Allerta meteo per la giornata di martedì 31 marzo e fino a Venerdì Santo ci saranno pioggie e temperature rigide, come dicono gli esperti di 3bmeteo Dopo una breve tregua, torna il maltempo sull'Abruzzo nella settimana che precede la Santa Pasqua. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di martedì 31 marzo quando, dalle prime ore e per le successive 24-36, si prevedono venti da forti a burrasca sulla nostra regione. Previste anche nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise. Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di martedì 31 marzo, a Chieti, sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sono previsti 80mm di pioggia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Torna il maltempo sull'Abruzzo con nevicate a quote basse e vento forte: le previsioni per la settimana che precede Pasqua Articoli correlati Leggi anche: Primavera in ritardo sull’Italia, tornano piogge, vento forte e neve a quote basse: le previsioni dell’esperto Allerta meteo sull'Abruzzo, nevicate fino a quote basse all'EpifaniaAvviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale per la giornata dell'Epifania. Meteo, maltempo a Natale: ecco dove nevicherà - 1mattina News 24/12/2025