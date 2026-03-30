Settimana Santa con il fiato sospeso tra piogge e vento ma la Pasqua sorride

Durante la Settimana Santa in Puglia, le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da piogge e vento. Un vortice mediterraneo, alimentato da aria fredda proveniente dal nord Europa, si sta avvicinando alla penisola, creando condizioni di instabilità atmosferica. La situazione climatica incide sui tradizionali riti pasquali, mentre le previsioni indicano un miglioramento per la giornata di Pasqua.

Un vortice ciclonico porterà maltempo intenso e un crollo termico fino a giovedì. A Lecce attesi rovesci e burrasche, ma il weekend festivo segnerà la riscossa della primavera. Le previsioni di 3bmeteo.com LECCE – Sarà una Settimana Santa dai due volti per la Puglia e, in particolare, per il Salento. Mentre la tradizione si prepara ai riti pasquali, l’atmosfera si fa turbolenta a causa di un profondo vortice mediterraneo che, alimentato da aria fredda nordeuropea, sta per investire la penisola salentina con piogge, temporali e una sensibile diminuzione delle temperature. Dopo un avvio incerto, secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Settimana Santa con il fiato sospeso tra piogge e vento, ma la Pasqua sorride Articoli correlati Leggi anche: Settimana Santa con pioggia e vento nell’Agrigentino: spiragli di sole solo a Pasqua Settimana Santa al gelo: piogge, vento e neve in montagnaTempo di lettura: 2 minutiL’inizio della Settimana Santa in Irpinia si presenta con un volto decisamente invernale.