L’inizio della Settimana Santa in Irpinia è caratterizzato da condizioni meteorologiche invernali. Sono segnalate piogge diffuse, venti forti e nevicate in quota. Le previsioni indicano che queste condizioni si manterranno nei prossimi giorni, influenzando le attività all'aperto e i trasporti nella regione. Nessun cambiamento climatico significativo è stato registrato rispetto alle previsioni iniziali.

Tempo di lettura: 2 minuti L’inizio della Settimana Santa in Irpinia si presenta con un volto decisamente invernale. Le correnti fredde continuano a interessare il territorio, riportando temperature basse e condizioni atmosferiche instabili, soprattutto nelle aree montane tra il Partenio e i Monti Picentini. Secondo le rilevazioni dell’ Osservatorio Meteorologico di Montevergine, la giornata odierna sarà caratterizzata da una variabilità diffusa. Dopo una mattinata tra nuvole e timide schiarite, nel pomeriggio si assisterà a fenomeni sparsi, in particolare sull’Alta Irpinia. Il peggioramento più consistente è atteso in serata, quando le precipitazioni diventeranno più estese e a tratti intense. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Settimana Santa al gelo: piogge, vento e neve in montagna

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