L’Italia affronta una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con il Sud e le Isole colpiti da piogge, neve e vento. Il Nord sperimenta alternanze di tempo, mentre si prevedono ulteriori peggioramenti verso il fine settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per programmare le attività e garantire la sicurezza nelle zone più colpite.

Roma - Settimana instabile sull’Italia: Sud e Isole nel mirino del maltempo, Nord a fasi alterne, neve sui rilievi e nuovi peggioramenti verso il weekend. La tendenza meteo settimanale evidenzia un clou di maltempo al Sud, con piogge intense, nevicate sui rilievi e venti forti, mentre condizioni più stabili interesseranno a tratti il resto del Paese. La giornata di martedì 20 gennaio segna la fase più critica per Isole maggiori ed estremo Sud, dove sono attese burrasche di vento e mareggiate, in un contesto di forte instabilità atmosferica. Al Nord prevarranno addensamenti residui su Piemonte ed Emilia-Romagna, ma senza fenomeni di rilievo, con schiarite diffuse altrove e temperature in calo, comprese tra 4 e 8 gradi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo shock della settimana: Sud sotto assedio tra piogge, neve e vento

Leggi anche: “Arriva la bufera dell’Immacolata”. Meteo Italia, settimana polare: piogge, vento e neve. Dove colpirà

Meteo, arriva la prima vera sferzata invernale: piogge, vento e neve sotto i 1.000 metriLe condizioni meteorologiche in Sicilia si stanno stabilendo con l’arrivo di una prima significativa ondata invernale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Crolla un blocco di ghiaccio davanti ai turisti: paura alla cascata di Valaste, il Video shock; Fiammata del gas con il gelo in Europa e USA Da OraFinanza; Lo squalo sferra l'attacco, donna trascinata sott'acqua durante lo snorkeling, il Video shock; Weekend con forte maltempo al Centro-Nord, e il 20 Gennaio ipotesi shock ciclone mediterraneo.

Settimana dal meteo pazzo, dal CICLONE alla NEVE a bassa quota - Una settimana dal meteo veramente pazzo. No, non stiamo scherzando. È quello che potrebbe accadere veramente. Il quadro generale sarà infatti ... meteogiornale.it

Meteo Italia – settimana con piogge anche intense e progressivo calo delle temperature, ecco l’evoluzione - Meteo Italia - maltempo anche intensi su alcune regioni all'inizio della settimana con rischio nubifragi, temperature in calo ... centrometeoitaliano.it

War on the Eastern Front: Siege of Leningrad

19 punti vinti sui primi 25. Avvio shock. Non chiamatela sorpresa. Quella di Elisabetta Cocciaretto contro Anna Bondar è stata una dimostrazione di forza bruta e precisione chirurgica. Nonostante il meteo instabile della Tasmania, l'azzurra ha mantenuto il facebook