Settimana Santa a Napoli il calendario delle celebrazioni

A Napoli, le celebrazioni della Settimana Santa nel 2026 si svolgeranno principalmente nel Duomo cittadino, che sarà al centro delle attività religiose. La presenza del cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia sarà annunciata come figura principale delle manifestazioni religiose in programma. La settimana si articolerà in diverse processioni e riti, con il Duomo come luogo di riferimento principale per le funzioni e le celebrazioni pubbliche.

Sarà il Duomo di Napoli il cuore delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, presiedute dal cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia. Mercoledì 1° aprile, alle ore 18, la santa messa del Crisma raccoglie l’intera chiesa diocesana attorno al suo vescovo per il rinnovo delle promesse sacerdotali e labenedizione degli oli santi. Il giorno seguente, giovedì 2 aprile, la cena del Signore nella Basilica di San Pietro ad Aram, sempre alle ore 18. Il Triduo pasquale prosegue venerdì 3 aprile con la Passione del Signore alle ore 17.30 e sabato 4 aprile con la veglia pasquale alle ore 22.30 in Cattedrale. Infine, domenica 5 aprile la Santa Messa della Pasqua di Risurrezione alle ore 11 in Duomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Settimana Santa a Napoli, il calendario delle celebrazioni Articoli correlati Leggi anche: Settimana Santa: un calendario di celebrazioni tra processioni, veglie e momenti di preghiera Pasqua si avvicina, al via la Settimana Santa: il programma delle celebrazioni della Diocesi di RiminiCon la Domenica delle Palme, domenica 29 marzo, si apre a Rimini la Settimana Santa 2026, il periodo più importante per la fede cristiana che culmina... Approfondimenti e contenuti su Settimana Santa Temi più discussi: Meteo Napoli e Campania della settimana Santa, in arrivo venti forti e piogge: le previsioni per Pasqua; Settimana Santa, le celebrazioni a Napoli presiedute dal cardinale Battaglia; Dalle Diocesi, i riti della Settimana Santa; Pasqua a Napoli, l'appello di Battaglia: Non restiamo spettatori del male. Settimana Santa a Napoli, il calendario delle celebrazioniSarà il Duomo di Napoli il cuore delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, presiedute dal cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia. Unica eccezione il Giovedì Santo, quando il rito della Cena de ... napolitoday.it Settimana Santa, le celebrazioni a Napoli presiedute dal cardinale BattagliaSi comincia domani, Domenica delle Palme: ritrovo alle 10.30 nella chiesa di San Giorgio Maggiore per la statio, quindi processione e Santa Messa in Duomo ... napoli.repubblica.it Settimana Santa, il vescovo: Recuperare lo sguardo di chi non sa nulla di Dio x.com FIUGGI - PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 2026 Inizia la settimana Santa. Ecco i principali appuntamenti per vivere insieme la Passione, Morte e Risurrezione del Signore: Lunedì 30 e Martedì 31 Marzo: Celebrazioni comunitarie della Penitenza (ore 18 - facebook.com facebook