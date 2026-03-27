La Settimana Santa 2026 è iniziata a Rimini con la Domenica delle Palme, celebrata domenica 29 marzo. Le cerimonie si svolgono in vari luoghi della diocesi e prevedono processioni e funzioni religiose. Questo periodo rappresenta il momento centrale del calendario liturgico per i fedeli, che si concluderà con le celebrazioni pasquali.

Con la Domenica delle Palme, domenica 29 marzo, si apre a Rimini la Settimana Santa 2026, il periodo più importante per la fede cristiana che culmina con la Pasqua. La celebrazione ricorda gli ultimi giorni della vita di Gesù, dalla passione alla resurrezione. Il primo appuntamento delle Diocesi di Rimini è fissato alle 10,45 in piazza Tre Martiri, alla chiesa di Sant’Antonio, da dove partiranno la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la processione verso la Basilica Cattedrale, dove sarà celebrata la Santa Messa. Il calendario delle celebrazioni prosegue mercoledì 1 aprile con la Messa del Crisma: alle 15,30 il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, presiederà in Cattedrale la funzione durante la quale verranno benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Pasqua si avvicina, al via la Settimana Santa: il programma delle celebrazioni della Diocesi di Rimini

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