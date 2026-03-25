Settimana Santa | un calendario di celebrazioni tra processioni veglie e momenti di preghiera

Durante la Settimana Santa, si svolgono numerosi eventi religiosi tra cui processioni, veglie e momenti di preghiera. L’Arcidiocesi ha programmato diversi incontri, prevedendo celebrazioni in varie località. Le iniziative si susseguono nel calendario di questa settimana, coinvolgendo la comunità in eventi pubblici e privati. Le manifestazioni religiose si svolgono secondo un calendario prestabilito, con il coinvolgimento di fedeli e sacerdoti.

Calendario ricco di appuntamenti per la Settimana Santa. Anche quest’anno l’Arcidiocesi ha organizzato momenti di incontro e di preghiera. Si inizia sabato 28 con la processione delle palme preceduta dal cammino itinerante per giovani e giovanissimi, tra i monasteri di clausura della città. Il ritrovo è previsto alle 15.30 presso il monastero di Sant’Antonio in Polesine per poi raggiungere il monastero delle Carmelitane e infine quello delle Clarisse in via Campofranco da cui partirà la processione delle palme, alle 17.30 alla volta della basilica di San Francesco. Qui l’Arcivescovo celebrerà la messa alle 18. In Cattedrale si segnala, tra i vari appuntamenti, la messa Crismale giovedì 2 aprile alle 10. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Settimana Santa: un calendario di celebrazioni tra processioni, veglie e momenti di preghiera Articoli correlati Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della PassioneUn calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle... Settimana Santa, Taranto si prepara ai riti: aste, processioni e devozioneTarantini Time QuotidianoLa città di Taranto si avvia verso uno dei periodi più sentiti e significativi dell’anno: la Settimana Santa. Aggiornamenti e notizie su Settimana Santa Temi più discussi: Calendario della Settimana Santa 2026: quando cade Pasqua?; Settimana Santa, riti millenari e città in cammino: il programma completo giorno per giorno; Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della Passione; I riti della Settimana Santa a Segariu, dove la tradizione incontra la comunità. Settimana Santa 2026 a Sessa Aurunca, celebrazioni del Vescovo Cirulli e concerto delle musiche sacreScopri tutti i dettagli riguardo Settimana Santa 2026 a Sessa Aurunca, celebrazioni del Vescovo Cirulli e concerto delle musiche sacre . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Il Concerto di Passione 2026 inaugura i riti della Settimana SantaIl Concerto di Passione inaugura i riti della Settimana Santa. IL 25 marzo si esibirà l’Orchestra Sinfonica di Fiati Davide Delle Cese ... dabitonto.com La Puglia si anima con i riti della Settimana Santa. Ecco quelli da non perdere - facebook.com facebook