Quasi 1,3 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il dato emerge da uno studio che indica come il 19,2% del territorio nazionale sia considerato ad alta pericolosità. La situazione riguarda molte aree, anche vicino a città e paesi, e richiede attenzione da parte delle autorità.

Secondo i dati condivisi dall'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 94,5% dei comuni italiani si trova in aree a rischio per frane, alluvioni, valanghe eo erosione costiera e il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Un milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata a molto elevata. Inoltre, sei milioni e 800mila cittadini sono esposti al rischio delle alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. L'Istituto ricorda che tutti i dati sono a disposizione dell'intero Paese per la prevenzione e mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ispra: 1,28 milioni di italiani vivono in aree a rischio frana

Approfondimenti su Ispra Rischio

In Italia, milioni di persone vivono in zone a rischio frane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ispra Rischio

Argomenti discussi: Da Giampilieri a Niscemi: come è cambiata la prevenzione e il rischio idrogeologico in Sicilia; Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoli.

Andrea Sbandati ci spiega il mistero dei rifiuti in Italia: i dati di Eurostat e Ispra non tornano, con discrepanze anche di 50 milioni di tonnellate. Tra rifiuti urbani e speciali, riciclo, recupero energetico e discarica, capire le cifre reali non è semplice. L’approccio m - facebook.com facebook