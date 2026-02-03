Italia registra un aumento della povertà assoluta con il 10,9% delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica

L’Italia fa i conti con un aumento della povertà. Secondo i dati del 2024, il 10,9% delle famiglie si trova in condizioni di vulnerabilità economica. La cifra segna un incremento rispetto al passato e preoccupa chi lavora sul campo. Le famiglie più colpite sono spesso quelle con redditi più bassi e poche risorse per affrontare le spese quotidiane. La situazione richiede risposte concrete per arginare questa tendenza.

Il 10,9% delle famiglie italiane è in condizione di povertà assoluta, secondo i dati del 2024. È il risultato dell'analisi del Rapporto "L'Italia delle povertà. Dinamiche sociali, risposte pubbliche e racconto dei media", promosso dall'Alleanza contro la Povertà in Italia. Il documento, presentato ufficialmente il 5 febbraio 2026 a Roma, mette in evidenza come la povertà non sia più un fenomeno occasionale o congiunturale, bensì strutturale. Le cifre mostrano che la povertà assoluta è rimasta stabile nel tempo, con un andamento costante sin da quindici anni. Oltre il 10% delle famiglie vivono in condizioni di indigenza, mentre un'area ampia, pari all'8,2%, è esposta a un rischio di povertà relativa.

