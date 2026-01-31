Cerimonia per i 260 nuovi nati nei primi sette mesi del 2025 | Vogliamo una Cesena sempre più accogliente

Sabato mattina, nella Biblioteca Malatestiana Ragazzi, si è tenuta la consegna dei kit ‘Benvenuto bebè’ per 260 bambini nati a Cesena nei primi sette mesi del 2025. La cerimonia, ormai tradizionale, ha visto la partecipazione di famiglie e amministratori, tutti uniti per accogliere i nuovi nati e rafforzare il senso di comunità. Durante l’evento, è stato ribadito il desiderio di rendere Cesena una città sempre più aperta e accogliente per le future generazioni.

Si è svolta sabato mattina, nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi, la tradizionale cerimonia di consegna del kit 'Benvenuto bebè', che ha coinvolto 260 bambine e bambini nati a Cesena nei primi sette mesi del 2025. A dare il benvenuto alle famiglie sono state le assessore ai Servizi.

