Nel magazzino di un fornitore di GLS situato a Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese, emergono testimonianze di lavoratori che riferiscono di pressioni e intimidazioni per seguire determinati ordini. Alcuni dipendenti descrivono situazioni in cui, se non rispettano le direttive, si sentono sotto costante stress. La questione riguarda le modalità di gestione interna e le condizioni di lavoro nel centro di distribuzione.

Nel magazzino di un fornitore di GLS di Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese, affiora dalle testimonianze raccolte un quadro di forte tensione interna, fatto di pressioni tra colleghi, intimidazioni percepite, rallentamenti organizzati e un clima che diversi lavoratori descrivono come pesante, a tratti soffocante. Il sito, dedicato alle attività di primo e ultimo miglio per l’area milanese, continua a garantire il servizio, ma la criticità operativa raccontata da chi ci lavora ogni giorno disegna una realtà ben più complessa, nella quale una parte del personale si è sentita condizionata nelle scelte e nei comportamenti sul lavoro da un gruppo di colleghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sesto Ulteriano, il magazzino della paura: “Se non fai come dicono loro, ti senti sotto pressione”

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