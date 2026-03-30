Nella serata del 29 marzo 2026, è stato rinvenuto un cadavere mummificato nelle vicinanze dell’ex sanatorio Luzzi, situato sulla collina di via di Fontesecca a Sesto Fiorentino. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e verificare le circostanze del ritrovamento. La zona è stata isolata per le verifiche del caso.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Un cadavere mummificato è stato trovato nella tarda serata di ieri, 29 marzo 2026, a Sesto Fiorentino, nella zona dell’ex sanatorio Luzzi, sulle colline, in via di Fontesecca. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato da alcune persone che stavano facendo un’escursione e che si sono imbattute nel corpo. Hanno chiamato il 112. Si tratterebbe di un uomo, un senza fissa dimora rumeno di 54 anni. Il decesso risale a diversi mesi fa. Al momento si ritiene che la morte sia avvenuta verosimilmente per cause naturali, ma sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: cadavere mummificato trovato vicino a ex sanatorio. Indagano i carabinieri

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