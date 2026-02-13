Danni alla carreggiata chiusa la strada tra Sesto al Reghena e Bagnarola

Un incidente ha causato danni alla carreggiata e ha portato alla chiusura della strada tra Sesto al Reghena e Bagnarola. L’Ente di decentramento regionale di Pordenone ha annunciato un intervento di manutenzione per riparare i danni, che richiederà l’interdizione al traffico. La strada rimarrà chiusa fino a quando i lavori non saranno terminati. La polizia ha già predisposto deviazioni per i veicoli che devono attraversare la zona.

Modifiche alla viabilità in vista dell'intervento di manutenzione alla carreggiata da parte dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone. Il Comune, a causa di alcuni problemi riscontrati lungo il manto stradale, ha annunciato che dal 17 al 20 febbraio via Trieste e via Mielma resteranno chiuse. Dal 21 febbraio al 3 marzo, la strada regionale Pn-28 riaprirà al traffico, ma la circolazione sarà regolata a senso unico alternato per consentire il proseguimento dei lavori. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico Una voragine si è aperta in strada a Mezzolara di Budrio, bloccando il traffico. Incidente a Sesto al Reghena, quattro feriti: due in gravi condizioni Nella mattina del 14 gennaio, tra Bagnarola e Sesto al Reghena, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Argomenti discussi: Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al traffico; Cadono massi sulla carreggiata, strada chiusa; Frana all’alba sulla Pontebbana: detriti sulla carreggiata, traffico rallentato; Il forte vento causa danni a Mascali, chiuse le scuole. Galleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio TirResta chiusa la galleria Largnano sull'A1 Direttissima tra Firenze e Bologna a causa dei danni causati all'infrastruttura autostradale dall'incendio di un Tir che trasportava materiale tessile la ... ansa.it Danni da maltempo tra Giugliano e Qualiano, chiusa via RipuariaDanni da maltempo in provincia di Napoli. Questa notte la pioggia e le forti raffiche di vento hanno abbattuto lungo via Ripuaria diversi alberi che ... msn.com Il ciclone sta colpendo con forza in queste ore il basso jonio reggino: tronchi sulla carreggiata, linee Enel e Telecom danneggiate. Viabilità interrotta e danni alle strutture agricole. Interventi ancora in corso - facebook.com facebook