Incidente a Sesto al Reghena quattro feriti | due in gravi condizioni

Nella mattina del 14 gennaio, tra Bagnarola e Sesto al Reghena, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. L’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 sulla strada regionale tra Pordenone e Udine, ha causato quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per assistere i coinvolti e gestire la situazione.

