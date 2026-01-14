Incidente a Sesto al Reghena quattro feriti | due in gravi condizioni

Nella mattina del 14 gennaio, tra Bagnarola e Sesto al Reghena, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. L’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 sulla strada regionale tra Pordenone e Udine, ha causato quattro feriti, di cui due in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per assistere i coinvolti e gestire la situazione.

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 7:30 del 14 gennaio tra Bagnarola e Sesto al Reghena, sulla strada regionale tra Pordenone e Udine. Due auto si sono scontrate frontalmente: una Lancia Lybra e una Fiat Punto. . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

