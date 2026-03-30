La Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per il Servizio Civile Universale 2026 in Toscana. Sono disponibili oltre 40 posti suddivisi tra due progetti, intitolati “Insieme per un futuro più inclusivo” e “A contatto con il mondo”. Le candidature possono essere presentate da giovani interessati a partecipare a queste iniziative.

Anche per il 2026, la Fondazione Lega del Filo d’Oro dà il via alle iscrizioni per il Servizio Civile Universale. Presso la Sede Territoriale di Pisa, sono disponibili due posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. I volontari avranno l’opportunità di lavorare nell’ambito di un progetto incentrato sull’inclusione delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Per partecipare, è possibile inviare la propria domanda tramite il portale ufficiale: https:domandaonline.serviziocivile.it Tensione in centro, Azione Universitaria: "Aggrediti dagli antifascisti durante un aperitivo, poi una caccia all'uomo in Corso Italia" 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Servizio civile universale 2026: la Lega del filo d'oro apre le iscrizioni in Toscana

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