Servizio civile in Caritas | dieci i posti disponibili nel territorio diocesano

Il dipartimento nazionale per le politiche giovanili ha aperto il bando per il Servizio civile Universale, con dieci posti disponibili nel territorio diocesano di Arezzo. I giovani interessati possono presentare le domande e partecipare alle fasi di selezione. La richiesta riguarda chi desidera svolgere questa esperienza nel settore del servizio civile. La scadenza per le iscrizioni non è ancora stata comunicata.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Il dipartimento nazionale per le politiche giovanili ha aperto il bando di presentazione delle domande e per le fasi di selezione per i giovani che chiedono di svolgere il Servizio civile Universale. Oltre ad essere un’esperienza di cittadinanza attiva, esso riveste un’importanza fondamentale nell’ambito di un percorso educativo che viene proposto ai giovani desiderosi di mettersi in gioco nella propria vita, acquisendo capacità importanti per il proprio futuro lavorativo ed esistenziale. Trascorrere un anno in Servizio civile è un’esperienza umanamente significativa e ricca di relazioni. Tra gli Enti che offrono la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile in Caritas: dieci i posti disponibili nel territorio diocesano Articoli correlati Servizio civile, sette posti con la Caritas di Forlì-Bertinoro: due progetti attivati sul territorioIl servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni, per un periodo di 12 mesi, con un assegno mensile di 519,47... Servizio civile universale. Nove i posti disponibiliSono nove i posti disponibili a Cesenatico nel bando per il Servizio civile universale, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili. Aggiornamenti e notizie su Servizio civile Temi più discussi: Servizio civile in Caritas Treviso: un anno speciale per i giovani; Servizio civile universale con la Caritas diocesana di Cagliari: venti posti per i giovani tra accoglienza, solidarietà e impegno nel territorio; Servizio civile universale: le opportunità in Caritas; Servizio Civile Universale, con Caritas Bergamasca 14 posti per i giovani che vogliono fare la differenza. Servizio civile in Caritas: dieci i posti disponibili nel territorio diocesanoArezzo, 20 marzo 2026 – Il dipartimento nazionale per le politiche giovanili ha aperto il bando di presentazione delle domande e per le fasi di selezione per i giovani che chiedono di svolgere il Serv ... lanazione.it Servizio civile universale: le opportunità in CaritasÈ tempo di servizio civile: come ogni anno, infatti, in questo periodo dell’anno, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale pubblica il Bando volontari. Per il 2026 so ... toscanaoggi.it Ci sono 36 posti in questo 2026 per il servizio civile nel Vco, 9 quelli riservati a giovani con minori opportunità. 9 i progetti in diversi settori, candidature entro l'8 aprile. Durata un anno per 520 euro mensili. Il bando è aperto ai giovani dai 18 ai 29 anni non com - facebook.com facebook Approvato il Piano triennale 2026-2028 per il Servizio Civile Universale! Nuovi indirizzi strategici per rafforzare il ruolo dei giovani, la formazione e l’impatto sociale sul territorio. Scopri di più gdc.ancidigitale.it/servizio-civil… x.com