Gangi al via le domande del servizio civile | 16 i posti disponibili

Il Comune di Gangi ha annunciato che il 24 febbraio è stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale 2026, che mette a disposizione 16 posti. La selezione riguarda giovani che desiderano partecipare al progetto e l’avvio delle domande è già iniziato. La ricerca di candidati riguarda specificamente questa opportunità offerta dal Comune.

Il Comune di Gangi fa sapere che il 24 febbraio scorso è stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026, che prevede la selezione di 65.964 operatori volontari. Le candidature resteranno aperte fino alle 14 dell'8 aprile 2026.Il Comune partecipa con tre progetti, per un totale.