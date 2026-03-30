Servizio Alto Impatto a Napoli in possesso di 53 dosi di droga | arrestato 35 enne

Durante un servizio dei Carabinieri nella zona di Pianura-Soccavo a Napoli, è stato arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nel suo possesso sono state trovate 53 dosi di droga. L’arresto si è verificato nell’ambito di un’operazione di controllo mirata alla prevenzione di attività illecite nella zona.

Napoli. Durante un servizio di alto impatto nella zona di Pianura-Soccavo posto in essere dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli un 35enne già noto alle forze dell’ordine, V.O., è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 53 dosi di droga per un totale di 110 grammi tra marijuana ed hashish. Oltre al 35enne altre due persone sono state segnalate per uso di droga e due persone denunciate. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Servizio Alto Impatto a Napoli, in possesso di 53 dosi di droga: arrestato 35 enne Articoli correlati Napoli: controlli a tappeto nella zona est della città. Carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di... Contenuti e approfondimenti su Servizio Alto Impatto Temi più discussi: Nel corso dei servizi ad alto impatto a Bolzano vengono denunciate dodici persone ed un cittadino straniero irregolare viene espulso e accompagnato dai carabinieri al C.P.R. di Potenza. - Questura di Bolzano | Polizia di Stato; Terni, operazione Alto Impatto: controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine; Colpi di pistola nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini, disposti servizi ad Alto Impatto a Napoli; Zone rosse al setaccio. Tempio, stazione e Sacca: operazione ad alto impatto. Terni, movida sicura: 57 persone controllate nell'operazione interforze ad alto impattoNella serata di sabato 28 marzo, la Questura di Terni ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dell’operazione Alto Impatto – Movida sicura, con l’impiego cong ... corrieredellumbria.it Controlli Alto Impatto a Bologna: un arresto, due denunciati e 50 persone identificateNella serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio cosiddetto Alto Impatto, organizzato dalla Questura di Bologna in attuazione delle determinazioni assunte i ... sassuolo2000.it Francavilla Fontana, servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: un arresto, quattro denunce e due persone segnalazioni all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti #brindisicronaca - facebook.com facebook Oria (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. Tre persone arrestate, una denunciata e segnalata all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti. - x.com