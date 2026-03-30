Serve multidisciplinarità per la gestione doganale

Negli ultimi tempi si osserva un cambiamento nel settore doganale che va oltre l'aumento delle tariffe. Si tratta di un mutamento più profondo che indica la fine di un modello di commercio globale basato su norme condivise e stabili. Questa trasformazione richiede un approccio multidisciplinare per la gestione delle questioni doganali e delle relazioni commerciali internazionali.

QUELLO a cui stiamo assistendo non rappresenta soltanto un aumento dei dazi, ma il segnale di una trasformazione più profonda: il superamento del commercio globale inteso come spazio regolato da norme uniformi e relativamente stabili. Al suo posto sta emergendo un sistema dove dazi, barriere non tariffarie e strumenti di difesa commerciale sono usati per proteggere filiere strategiche o per negoziare accordi bilaterali alle migliori condizioni. In questo contesto il dazio perde la sua tradizionale natura “erga omnes”, ossia applicato indistintamente a tutti i partner secondo la clausola della nazione più favorita prevista dall’Organizzazione Mondiale del Commercio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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