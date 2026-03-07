La gestione dei ’Cas’ nel mirino | Serve un tavolo per la sicurezza

Il sindaco di Villafranca ha nuovamente criticato la gestione dei centri di accoglienza straordinaria presenti nel suo comune, sottolineando la necessità di istituire un tavolo dedicato alla sicurezza. La sua presa di posizione si concentra sulla gestione dei cosiddetti ’Cas’, evidenziando la volontà di affrontare pubblicamente le problematiche legate alla presenza di questi centri.

Il sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi, torna ad attaccare la gestione dei centri di accoglienza straordinaria nel suo territorio. Si tratta di una battaglia che va avanti da anni; già nel 2023 aveva scritto al governo chiedendo regole più chiare e una distribuzione proporzionale dei profughi tra i comuni. "Quello dei Cas è un problema che, ormai, la popolazione non tollera più", ha spiegato giovedì durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato eccezionalmente in Lunigiana, nella sala consiliare del Comune di Aulla, dal prefetto Gaetano Cupello per ascoltare direttamente dai sindaci le criticità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La gestione dei contributi regionali è un "osservato speciale": ecco tutte le spese finite nel mirino delle opposizioniErogazioni alle associazioni di ex militari, un fondo milionario per le onlus pro-life, fondi sociali usati per finanziare iniziative culturali,...

