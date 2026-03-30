Il Grosseto si prepara a disputare la partita di giovedì a Siena, dopo aver rimandato l’appuntamento con la promozione. Il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra deve mantenere alta la concentrazione per affrontare al meglio l’incontro. La gara rappresenta una possibilità concreta per i biancorossi di ottenere i punti necessari per salire di categoria.

Appuntamento con la promozione rimandato. Giovedì, a Siena, c’è però l’occasione finalmente per il Grosseto si stappare lo spumante. Seravezza permettendo. In casa biancorossa il pari casalingo col Follonica Gavorrano ha rimandato di qualche giorno l’epilogo di una stagione incredibile. Anche se il direttore generale Filippo Vetrini è chiaro. Serve concentrazione per chiudere il prima possibile il discorso. "Sento troppe voci sui festeggiamenti. Capisco i tifosi, che attendono la partita di Siena, però mi concentrerei sul vincere il campionato, che è la cosa più importante. Preferivo vincere col Follonica Gavorrano – ha detto il dg al termine dell’1-1 dello ’Zecchini’ –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Vetrini punta l’obiettivo: "Serve concentrazione»

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