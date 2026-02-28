Serie B Redel punta all' obiettivo di rafforzare il primo posto | pronti alla sfida vs Svincolati Milazzo
La Redel Reggio Calabria torna in campo dopo la pausa e si prepara alla trasferta di Milazzo contro gli Svincolati. La squadra punta a consolidare il primo posto in classifica e affronta la partita con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione. La sfida rappresenta un momento importante per la formazione calabrese, che vuole ottenere un risultato positivo sul parquet avversario.
La Redel Reggio Calabria, ricaricate le pile, dopo il turno di sosta previsto dal calendario, ritorna sul parquet e riparte dalla trasferta di Milazzo contro gli Svincolati.Entrambe le compagini sono reduci dal match contro Castellaneta: neroarancio vittoriosi al PalaCalafiore (nettamente, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Serie B, Redel rincorre il primo posto: in campo contro Barcellona BasketPalla a due alle ore 18 al PalaCalafiore, oggi, domenica 1 febbraio, Incontro che sarà diretto da Tartamella di Erice (Trapani) e Fiannaca di Porto...
Leggi anche: Serie C, voglia di vincere per la Dierre Basketball: al PalaCalafiore arriva Svincolati Milazzo
Tutto quello che riguarda Svincolati Milazzo.
Discussioni sull' argomento Basket Serie B Interregionale Ora il Costone punta Empoli Paoli | Attenzione in difesa; Basket serie B Interregionale Doccia fredda per la Mens Sana Lussazione alla spalla | Nepi out.
Serie B, Redel punta all'obiettivo di rafforzare il primo posto: pronti alla sfida vs Svincolati MilazzoPalla a due alle ore 18.30, domenica 1 marzo, al PalaMilone di Milazzo dove arbitreranno i signori Giunta di Ragusa e Fiannanca di Siracusa ... reggiotoday.it
Serie B - Redel Viola a Milazzo, contro gli Svincolati dopo il turno di riposoDopo il turno di sosta previsto dal calendario, la Redel Reggio Calabria, ricaricate le pile, ritorna sul parquet e riparte dalla trasferta di Milazzo contro gli Svincolati. Entrambe le compagini sono ... pianetabasket.com
Domenica a Milazzo arriva la capolista del campionato di Serie B Interregionale, la Redel Reggio Calabria . Vi aspettiamo al Pala Milone per sostenere i ragazzi di Coach Priulla. #SerieB #Svincolati #Milazzo #attaccailporco #orgogliosvincolato - facebook.com facebook