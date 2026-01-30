Il team punta al riscatto | obiettivo vittoria dopo una serie di prestazioni deludenti

Dopo la recente sconfitta, il team Use Computer Gross si prepara a scendere in campo con un obiettivo: tornare alla vittoria. Dopo alcune prestazioni deludenti, i giocatori sono determinati a riscattarsi e a dimostrare il loro valore. La squadra si allena intensamente, consapevole che questa partita può segnare una svolta per tutto il campionato.

Dopo una sconfitta che ha lasciato amaro in bocca, il team Use Computer Gross si prepara a scendere in campo con l’obiettivo chiaro: riscattare la prestazione del weekend scorso. La prossima partita, in programma domani sera alle 20.45 al Pala Ballin di Torino, è più di una semplice trasferta. È un test di carattere, una chance per dimostrare che la delusione per l’arbitraggio discutibile contro Lucca non ha scalfito la determinazione della squadra. Il tecnico Valentino ha messo in guardia i suoi: non si può abbassare la tensione, soprattutto quando si affronta una squadra come Don Bosco Crocetta, che, nonostante il quarto posto in classifica con sei punti in meno rispetto ai biancorossi, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le formazioni più quotate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

