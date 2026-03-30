Il Follonica Gavorrano ha raccolto un punto nella partita di Serie D contro il FolloGavo, un risultato che aiuta la classifica e innalza il morale della squadra. Con solo due vittorie nel girone di ritorno, i gavorranesi si trovano ancora in una posizione che, anche senza la certezza matematica, potrebbe evitare la retrocessione diretta, grazie a questo pareggio.

Un punto utile per la classifica ed il morale. Un punto che in pratica – anche se manca la matematica – evita al Follonica Gavorrano gli ultimi due posti nel girone E di serie D che vorrebbero dire retrocessione diretta. Per quanto la cosa dei minerari per la salvezza è ancora lunga, essendo sempre in zona playout, gli ultimi due posti, che vogliono dire ritorno in Eccellenza, di Cannara e Sansepolcro sono a meno dodici dai minerari che con cinque gare da giocare possono ancora centrare la salvezza diretta. Purtroppo per salvarsi servirebbe vincere e la formazione di Brando non lo fa oramai da sette giornate. Era il primo febbraio quando al Malservisi-Matteini i biancorossoblù batterono il Prato nell’esordio di Rinaldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, buon punto. Per salvarsi serve di più. Solo 2 vittorie nel ritorno

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