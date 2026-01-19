Atalanta due vittorie ora per un febbraio più libero | cosa serve per garantirsi gli ottavi

Per garantire la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Atalanta necessita di almeno due vittorie nelle prossime partite. Lo scorso anno, con 15 punti, la squadra avrebbe potuto ottenere un miglior piazzamento, sfiorando il sesto posto. Questi risultati sono fondamentali per consolidare il percorso europeo e rendere il mese di febbraio più tranquillo, mantenendo alte le possibilità di avanzare nel torneo.

Lo scorso anno l’ Atalanta chiuse la League Phase della Champions League con 15 punti, uno in meno di quanti ne sarebbero bastati per agganciare il trio con Leverkusen, Lille e Aston Villa e piazzarsi in quello che sarebbe stato un clamoroso sesto posto assoluto grazie alla differenza reti di +14. Invece la storia ha raccontato di un nono posto, di un incrocio con il Club Brugge al turno intermedio di playoff e un’eliminazione che ha avuto importanti conseguenze. Un rischio che quest’anno la Dea in cuor suo spera di non correre e che può effettivamente evitare, visto quanto è buona la classifica dopo 6 giornate: i 13 punti fin qui conquistati, tanti quanti Psg e Manchester City, valgono il quinto posto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

