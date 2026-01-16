Caso Missiroli respinto il ricorso della Procura che chiedeva il carcere per l' ex sindaco di Cervia
Il Tribunale della Libertà di Bologna ha respinto l’appello della Procura di Ravenna, che chiedeva la detenzione in carcere per l’ex sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. L’indagato, 44 anni, è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Nessuna misura cautelare è stata disposta, lasciando inalterata la posizione di Missiroli, che rimane sotto indagine senza restrizioni restrittive.
Nessuna misura cautelare per l'ex sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Il Tribunale della Libertà di Bologna ha infatti respinto l'appello della Procura di Ravenna, che aveva chiesto per il 44enne, indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie, la custodia in carcere. Lo riferisce l'Ansa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
