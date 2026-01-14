Trapani il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la penalizzazione in Serie C | rischia l'esclusione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Trapani, confermando l’assegnazione di otto punti di penalizzazione per crediti d’imposta falsi. La decisione aumenta il rischio di esclusione del club dalla Serie C, considerando anche le precedenti difficoltà legate alle scadenze non rispettate. La situazione mette a rischio la partecipazione della squadra al campionato in corso, con possibili ulteriori conseguenze negative.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Trapani: cresce il rischio esclusione. Conferma gli 8 punti di penalizzazione per i crediti d’imposta falsi: la società, già sotto osservazione per scadenze non rispettate, rischia ulteriori penalizzazioni e di non terminare il campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
