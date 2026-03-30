Il Livorno attraversa un momento difficile in Serie C, avendo conquistato solo tre punti nelle ultime sei partite, con tre pareggi e tre sconfitte. L'ultima sconfitta si è verificata recentemente, lasciando la squadra in una posizione complicata in classifica. Nonostante le difficoltà, la salvezza sembra ancora raggiungibile, anche se la distanza si riduce di giornata in giornata.

Gli amaranto, nelle ultime sei giornate, hanno bruscamente frenato raccogliendo appena tre punti. I risultati delle concorrenti, però, agevolano la strada per evitare i playout Una frenata brusca e preoccupante. Il Livorno, nelle ultime sei giornate di campionato, ha raccolto appena tre punti, frutto di tre pareggi e tre sconfitte, l'ultima delle quali arrivata in modo allarmante. Gli amaranto, allo stadio Vanni Sanna, sono stati infatti battuti per 3-1 dalla Torres andando sotto di tre reti dopo appena sedici minuti di gioco: una resa inaccettabile, con gli uomini di Venturato che, di fatto, non sono scesi in campo nella prima frazione e che soltanto nella ripresa, grazie al fisiologico calo di tensione dei padroni di casa, hanno trovato la rete della bandiera. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Serie C | Livorno in caduta libera, ma la salvezza rimane ad un passo: la situazione e i possibili scenari

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