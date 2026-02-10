Rinnovo Vergara accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari

Il Napoli lavora per rinnovare il contratto di Vergara, uno dei giovani più promettenti della squadra. Le trattative sono ormai in fase avanzata e si aspetta una fumata bianca a breve. Il club vuole blindare il talento argentino, che ha già dimostrato di avere qualità e personalità, e potrebbe firmare un nuovo accordo nei prossimi giorni. La decisione finale dipende ancora da alcuni dettagli, ma l’intenzione è chiara: trattenere il giocatore e puntare su di lui anche in futuro.

